В Чите стартовал очный этап губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-09T14:07:23+03:00

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В Чите 9 февраля стартовал очный этап регионального конкурса «Забайкальский призыв». Губернаторский кадровый проект, стартовавший в декабре прошлого года по инициативе главы Забайкалья Александра Осипова, дает конкурсантам возможность стать кадровым резервом министерства сельского хозяйства региона. Из 1100 человек, желающих стать частью команды минсельхоза, путем дистанционного тестирования было отобрано 50 человек. Теперь они поборются за возможность приложить свои силы и знания на государственной службе. Главная цель проекта – выявить талантливых и амбициозных забайкальцев, которые смогут стать ядром системы управления в аграрной отрасли края и вывести ее на новый качественный уровень.

Очный тур пройдет в два этапа: конкурсанты представят свои проекты развития отрасли и выступят с их публичной защитой. Особое внимание, по словам организаторов конкурса, будет уделено социально ориентированным программам.

- Хорошо, что вами двигают здоровые амбиции служения людям, желание реализовать свои способности. При этом многие из вас не просто хотят занимать высокие должности, но искренне, деятельно и созидательно приносить пользу. Таким образом, мы формируем энергию развития,- обратился к конкурсантам губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Мы будем внимательно отсматривать кандидатуры, которые могут претендовать на работу в корпоративном секторе, на уровне муниципального управления, в специализированных ведомственных управлениях, на уровне госслужбы. По результатам вы получите оценки и будете находиться в резерве.

Проект реализуется при поддержке правительства Забайкальского края и Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Как подчеркивают организаторы, у забайкальцев есть запрос на обновление команды власти, и начнется оно с Минсельхоза региона.

ИСТОЧНИК KP.RU