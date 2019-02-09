2019-02-09T14:52:43+03:00
В мире

В Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в стране

Вице-президент Делси Родригес отметила, что слухи являются "ложью для оправдания возможного вторжения в страну"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в странеВ Венесуэле опровергли заявления о гуманитарном кризисе в странеФото: REUTERS
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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отвергла заявления о гуманитарном кризисе в стране. Политик назвала подобные слухи "большой ложью".

- Это большая ложь. В Венесуэле нет гуманитарного кризиса. В Венесуэле возникли социальные раны в результате блокады. Но революционное правительство, президент Николас Мадуро напрямую занялись самыми уязвимыми слоями населения, теми, которые более всего пострадали от эмбарго на продукты, - подчеркнула Родригес.

Политик отметила, что в рамках международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется только в случае природных катастроф, вооружённых конфликтов, войны. Родригес считает, что заявления о якобы "гуманитарной помощи" делаются для вторжения в страну.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 7 февраля на границу Венесуэлы с Колумбией прибыли грузовики с гумпомощью из США. Об этом сообщило американское посольство в Боготе.

В этот же день Хуано Гуаидо обвинил власти Венесуэлы в создании препятствий для доставки гумпомощи. По словам главы Национальной ассамблеи, оппозиции препятствуют спасать жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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