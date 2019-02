Представитель Франции на Евровидении признался, что является поклонником Сергея Лазарева

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-09T15:25:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Представитель Франции на Евровидение-2019, певец марокканского происхождения Билал Ассани, признался, что является поклонником российского участника конкурса Сергея Лазарева.

«Я знаю Сергея по выступлению в 2016 году. Я восхищался выступлением тогда, и рад возможности поговорить. Я очень большой поклонник, очень понравился мне Сергей», - заявил певец по видеосвязи телеканалу "Россия 1".

Когда Ассани узнал, что Лазарев взял двух собак из приюта, то сразу же сказал, что он теперь очень хочет собачку. «Если у меня будет возможность, с удовольствием взял бы ее из приюта у вас», - добавил он.

Певец поедет на конкурс с песней Roi («Король»), которую он написал совместно с дуэтом Madame Monsieur, представлявшим Францию на Евровидении в прошлом году. Тогда они заняли 13-е место. «Мы вместе втроем написали эту песню», - сообщил Ассани.

Конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев ранее выступал на конкурсе в 2016 году с песней You're the only one и занял третье место. Теперь Сергей Лазарев решил снова бросить вызов системе, и спустя два года согласился стать российским представителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2019»: Как Киркоров уговорил Лазарева взять реванш и что за балладу написал для него

Секрет Полишинеля, наконец, раскрыт. В вечернем шоу «Привет, Андрей» (Россия 1), выпуск которого выйдет в эфир 9 февраля, Сергей Лазарев еще раз будет официально представлен как участник «Евровидения-2019». Песня пока еще дорабатывается, премьера состоится чуть позже. Но «КП» удалось послушать, какие дифирамбы поют вокалисту еще до презентации трека — в эфире программы (подробности)

В ТЕМУ

Как европейское жюри украло у Лазарева победу

Букмекерские прогнозы, шумиха в западной прессе, независимое голосование в пресс-центре "Евровидения" - казалось, что мало кто сомневался, что Сергей Лазарев победит. В коридорах пресс-центра мы то тут, то там улавливали отрывки разговоров разных делегаций, которые обсуждали друг с другом, что победит Россия. Все видели номер Сергея в первом полуфинале, оценили его открытость и дружелюбность на пресс-конференциях. Поэтому народ расслабился и ждал, кто ещё будет в лидерах - Франция или Австралия (подробности)

КСТАТИ

Победительница «Евровидения – 2018»: Кто такая Нетта Барзилай

Победительницей нынешнего «Евровидения», прошедшего в португальском Лиссабоне, стала певица из Израиля Нетта Барзилай – талантливая девушка с яркой, нестандартной внешностью и явно таким же характером. Она Водолей, что говорит о многом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU