2019-02-09T15:23:21+03:00
Политика

МИД РФ заверил, что санкции США не причиняют существенного вреда России

Как отметил замминистра иностранных дел нашей страны Александр Панкин, своих целей Вашингтон не достигает
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ заверил, что санкции США не причиняют существенного вреда РоссииМИД РФ заверил, что санкции США не причиняют существенного вреда РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Замглавы МИД РФ Александр Панкин поделился своим мнением по поводу санкционной политики, которую США ведут против нашей страны. В частности, он заверил, что ограничения, вводимые Вашингтоном в отношении России, не причиняют существенного вреда Москве. По словам замминистра, своих целей американцы не достигают.

«Говорить, что санкции совсем безболезненны, наверное, было бы неразумно. Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, – этого, конечно, не происходит», - сказал дипломат.

Также, говоря о преследуемых американцами целях, Панкин заметил, что антироссийские санкции США нацелены на то, чтобы вытеснить с рынков не только Россию, но и страны Евросоюза. «Это один из инструментов недобросовестной, а говоря грубее, нечестной, конкуренции», - подчеркнул замминистра в интервью РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года в конгресс США был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях. В частности, этот документ предполагал введение ограничительных мер в отношении госдолга России и долларовых операций банков. Однако американские законодатели не успели рассмотреть законопроект до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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