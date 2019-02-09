Память умерших в Турции российских дипломатов почтили в Стамбуле

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-09T15:26:24+03:00

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В субботу, 9 февраля, в преддверии Дня дипломатического работника сотрудники российского генконсульства в Стамбуле возложили цветы к могилам российских дипломатов Российской Империи, служивших в посольстве в дореволюционное время и захороненных на кладбище стамбульского округа Шишли.

"В рамках мероприятий по случаю отмечаемого 10 февраля в России Дня дипломатического работника генконсул РФ Андрей Подъелышев, сотрудники консульской миссии и ученики школы при генконсульстве возложили цветы на греческом православном кладбище стамбульского округа Шишли к захоронениям российских дипломатов, служивших в посольстве Российской Империи в Стамбуле в конце XIX – начале XX веков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цветы были также возложены к памятным доскам русского мыслителя и дипломата Константина Леонтьева, а также и погибшего в декабре 2016 года при исполнении служебных обязанностей российского посла в Турции Андрея Карлова.

Напомним, что глава российского посольства в Анкаре Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года. Тогда его смерть приобрела особое звучание после того, как судебные власти Турции выдали ордер на арест заказчика этого преступления. По мнению суда, это - Фетхуллах Гюлен, известный исламский проповедник, писатель и общественный деятель, которого уже давно называют главным врагом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лавров: убийство посла Карлова направлено на подрыв отношений Турции и РФ.К зданию МИДа в Москве люди приносят живые цветы в память об убитом в Анкаре Андрее Карлове. Глава МИД поблагодарил всех, кто пришел выразить соболезнования

ИСТОЧНИК KP.RU