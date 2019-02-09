СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-09T15:43:40+03:00

О том, что умер герой мема о плачущих мужчинах Рокки Локридж, сообщили его родственники

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В субботу, 9 февраля, появилась информация о том, что умер герой мема о плачущих мужчинах - бывший чемпион по боксу Рокки Локридж. Как стало известно, экс-спортсмен скончался в минувший четверг, 7 февраля, из-за осложнений после инсульта. Ему было 60 лет.

Печальную новость сообщили родственники усопшего. По их словам, последние недели Локридж находился в больнице, пишет портал TMZ.

Отметим, экс-боксер стал героем мема после того, как принял участие в программе Intervention. В ходе этого телешоу мужчина расплакался: он не сдержал чувств после признания сына в любви к нему. Эта сцена очень понравилась интернет-пользователям, они даже решили, что Локридж продемонстрировал в ней «лучший плач всех времен». А вскоре фотография плачущего бывшего спортсмена стала мемом.

ИСТОЧНИК KP.RU