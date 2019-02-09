2019-02-09T16:05:59+03:00
Политика

Суд Киева отказался закрывать дело Гройсмана о злоупотреблении властью

Вынесенное детективом НАБУ постановления о прекращение УК назвали преждевременным и несоответствующим требованиям уголовного процессуального закона
Елена Гильманова
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Соломенский районный суд города Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов кабмина о злоупотреблении властью и служебным положением.

Судья назвал заключение НАБУ преждевременным, постановление немотивированным, а также нашел нарушения в процедуре допроса заявителя и следственных действиях. Так суд указал на то, что бюро во время досудебного расследования ограничился только допросом заявителя. Также детектив бюро не указал, что удалось установить в ходе досудебного расследования и найдены ли какие-либо доказательства преступления и данные, опровергающие выдвинутые обвинения.

«При таких обстоятельствах вынесение детективом НАБУ постановления о закрытии уголовного производства, по мнению следственного судьи, преждевременно и является не в полной мере соответствующим требованиям уголовного процессуального закона», - передает агентство «Украинские новости» материалы суда.

Ранее kp.ru писал о том, что 22 декабря на главу правительства Незалежной завели уголовное дело, подозревая его в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса – злоупотребление властью и служебная халатность. 23 января стало известно, что НАБУ закрыло одно из дел в отношении премьер-министра, которое было возбуждено по факту возможной подделки документов при подписании закона «О госбюджете на 2016 год».

ИСТОЧНИК KP.RU

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