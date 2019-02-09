Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-09T16:18:49+03:00

Также действующий президент Украины перечислил свои стратегические цели на второй срок

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу, 9 февраля, на всеукраинском общественном форуме в Киеве, официально объявил о начале своей предвыборной кампании.

«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу», - сказал глава незалежной, подчеркнув, что ему нужна «только честная победа», чтобы «никто не мог поставить ее под сомнение».

Также действующий украинский лидер перечислил свои стратегические цели на второй срок. Как выяснилось, в случае победы на предстоящих выборах он планирует и бороться с бедностью, и восстановить территориальную целостность страны, и подготовить ее к вступлению в Евросоюз и НАТО, передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 января Порошенко официально подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в незалежной 31 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU