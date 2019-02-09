2019-02-09T16:34:48+03:00
В мире

После Brexit более 250 компаний могут начать свой бизнес в Нидерландах

Уже в этом году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, объявили о намерении инвестировать в страну в связи с выходом Британии из ЕС
Елена Гильманова
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После Brexit более 250 компаний могут начать свой бизнес в НидерландахПосле Brexit более 250 компаний могут начать свой бизнес в НидерландахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 9 февраля, Нидерландское агентство по иностранным инвестициям (NFIA), входящее в министерство экономики Нидерландов, сообщило о том, что власти страны ведут переговоры о перемещении в страну деятельности более чем 250 компаний в связи с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза.

«NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность учреждения бизнеса именно в Нидерландах из-за Brexit», - говорится в заявление агентства.

«По сравнению с 2017 годом число компаний, переносящих деятельность в нашу страну из-за Brexit, выросло, тогда 18 компаний переехали в Нидерланды в связи с Brexit» - заявили в ведомстве. В прошлом году, по данным NFIA, 42 компании начали или расширили свою деятельность в стране в связи с выходом Британии из ЕС.

В агентстве сообщили, что уже в этом году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, объявили о намерении инвестировать в Нидерланды в связи с выходом Британии из ЕС. NFIA также отметили, что при сохранении такой тенденции в Нидерландах появятся почти 10 тысяч новых рабочих мест.

Выход Великобритании из европеского сообщества запланирован на 29 марта 2019 года. На данный момент существует возможность переноса Brexit, поскольку соглашение об условиях выхода парламент Британии утверждать не хочет. В свою очередь, правительство ЕС не готово идти на уступки и менять документ.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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