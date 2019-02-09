В Париже участнику протестов «желтых жилетов» оторвало руку полицейской гранатой
В субботу, 9 февраля, во Франции опять проходят акции протеста «желтых жилетов». Причем, как стало известно, и в этот раз без пострадавших не обошлось. В частности, в Париже один из участников манифестации получил тяжелое ранение: ему взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.
Стоит отметить, что гранаты со слезоточивым газом широко применяла полиция: стражи порядка были вынуждены пойти на такие меры, чтобы отогнать агрессивно настроенных активистов, пытавшихся перелезть через ограду Нацсобрания - нижней палаты французского парламента. При этом некоторые из протестующих подбирали эти гранаты и бросали на территорию Национальной ассамблеи. В результате у одного из манифестантов боеприпас взорвался в руке, сообщает телеканал BFMTV.
Один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже получил ранение.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении почти трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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