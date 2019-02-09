2019-02-09T17:04:48+03:00
Политика

ЦИК Украины обнаружил у Порошенко незадекларированное судно и неуплаченные налоги

Стали известны результаты проверки декларации, поданной действующим президентом незалежной для регистрации на выборах
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В субботу, 9 февраля, появилась информация о том, что Центризбирком Украины нашел нарушения в декларации действующего президента страны Петра Порошенко, которые тот подал для регистрации на выборах.

В частности, как выяснилось, глава незалежной не задекларировал имеющееся у него туристическое судно 2005 года выпуска, при этом выписка из Судовой книги Украины подтвердила, что он им владеет.

Кроме того, в пункте «Объекты недвижимости» Порошенко указал две квартиры и дачный участок, который принадлежит его жене Марине, однако, как оказалось, вся эта недвижимость не значится ни в одном имущественном реестре.

Также Порошенко не заплатил налоги с дохода от продажи имущества, в том числе ценных бумаг, который составил 172 тысячи гривен (это приблизительно 423 тысячи рублей).

Между тем ЦИК Украины посчитал, что всего этого недостаточно для отказа в регистрации кандидата на выборах, пишет украинское издание «Страна.ua».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Напомним, президентские выборы должны пройти в незалежной 31 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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