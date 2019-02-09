2019-02-09T17:19:56+03:00
В мире

В МВД Чехии не исключают возможность размещения американских ПРО

Министр обороны республики отметил, что необходимо будет оценить ситуацию в области безопасности после прекращения действия ДРСМД
Елена Гильманова
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В МВД Чехии не исключают возможность размещения на их территории американских ПРОВ МВД Чехии не исключают возможность размещения на их территории американских ПРОФото: REUTERS
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Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении на территории республики ракет или радиолокационных станций (РЛС) американской системы противоракетной обороны (ПРО), если ситуация в области европейской безопасности ухудшится в связи с возможным прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам главы военного ведомства, первым делом необходимо будет посмотреть на то, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к выполнению обязанностей по договору РСМД можно вернуться.

«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на территории Чехии элементов американской системы ПРО]» - заявил министр в интервью газете Pravo.

Метнар выразил сожаление по поводу решения России и США приостановить обязательства по выполнению условий ДРСМД. Однако, по его словам, на данный момент действия Москвы и Вашингтона не отразилось негативно на безопасности Европы. «Расклад сил не изменился, угроза не возросла», - добавил он.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против размещения на территории Европы новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками в случае выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в договора РСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушают пункты соглашения.

Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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