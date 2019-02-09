В сирийском Дейр-эз-Зоре при авиаударе коалиции погибли трое мирных жителей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-09T17:26:49+03:00

И еще несколько человек пострадали

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В субботу, 9 февраля, вновь появилась информация об авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, бомбардировке подвергся город Эль-Меядин, который находится приблизительно в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции - города Дейр-эз-Зор.

При этом, по данным агентства SANA, в результате атаки погибли трое мирных жителей, и еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Между тем стоит отметить, что это уже далеко не первый авиаудар коалиции во главе с США по территории Сирии. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 января самолеты союзников разбомбили автомобили, которые в тот момент вывозили мирных граждан из поселения Эль-Багуз.

Кстати, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атак западной коалиции только в конце прошлого года в пограничных с Ираком районах Дейр-эз-Зора погибли 300 мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU