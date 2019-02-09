Самолет с отказавшей гидравликой сел в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-09T19:51:08+03:00

В момент ЧП на борту лайнера было 53 пассажира и пять членов экипажа

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В субботу, 9 февраля, появилась информация о том, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. По некоторым данным, у лайнера, летевшего из российской столицы в Прагу, сработала сигнализация «низкого уровня первой гидросистемы».

Как отметили в экстренных службах столицы, в итоге воздушное судно благополучно приземлилось, при этом никто из 53 пассажиров и пятерых членов экипажа не пострадал. «Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказала гидравлика, благополучно сел в аэропорту Шереметьево», - сказал источник ТАСС.

Кстати, напомним о случае, произошедшем в Шереметьево в конце января. Как сообщал сайт kp.ru, тогда там совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Уфа - Москва. Как отмечалось, грудному ребенку стало плохо в полете.

ИСТОЧНИК KP.RU