2019-02-09T21:41:43+03:00
Политика

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет

Самолет дальнего радиолокационного дозора приступил к летным испытаниям [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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«Летающий радар» А-100 совершил первый полет«Летающий радар» А-100 совершил первый полетФото: кадр с видео
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В субботу, 9 февраля, стало известно, что новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, который еще часто называют «летающим радаром», совершил первый полет в рамках программы предварительных летных испытаний.

Как выяснилось, воздушное судно, которое перед началом нового этапа испытаний окрасили в цвета Военно-воздушных сил (ВВС) России, поднималось в воздух в минувшую пятницу. При этом, как уточнили в российском холдинге «Росэлектроника», пилотам удалось проверить целый ряд характеристик самолета, а также отработать алгоритмы связи с наземным пунктом управления.

«В ходе полета были проверены пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Летающий радар А-100 совершил первый полет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее А-100 совершил несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.

СПРАВКА «КП»

«Летающий радар» был создан кооперацией предприятий в составе головного разработчика АО «Концерн «Вега», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, АО «ТАНТК имени Бериева» и ряда других компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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