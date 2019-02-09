«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
В субботу, 9 февраля, стало известно, что новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, который еще часто называют «летающим радаром», совершил первый полет в рамках программы предварительных летных испытаний.
Как выяснилось, воздушное судно, которое перед началом нового этапа испытаний окрасили в цвета Военно-воздушных сил (ВВС) России, поднималось в воздух в минувшую пятницу. При этом, как уточнили в российском холдинге «Росэлектроника», пилотам удалось проверить целый ряд характеристик самолета, а также отработать алгоритмы связи с наземным пунктом управления.
«В ходе полета были проверены пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Летающий радар А-100 совершил первый полет.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее А-100 совершил несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.
СПРАВКА «КП»
«Летающий радар» был создан кооперацией предприятий в составе головного разработчика АО «Концерн «Вега», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, АО «ТАНТК имени Бериева» и ряда других компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.
ИСТОЧНИК KP.RU