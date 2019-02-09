Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже

СЕГОДНЯ 22:19 2019-02-09T22:19:47+03:00

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В субботу, 9 февраля, в Париже задержали 36 человек. Речь идет об участниках протестных акций «желтых жилетов». При этом 21 активиста было решено поместить под стражу.

Также уже известно, что во французской столице в протестах приняли участие в общей сложности около четырех тысяч человек, а по всей стране на улицы вышли порядка 51,4 тысячи граждан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Пятой республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении почти трех месяцев. И эта суббота, 9 февраля, не стала исключением. При этом без пострадавших не обошлось. Как отмечалось, в Париже один из участников манифестации получил тяжелое ранение: ему взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.

Один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже получил ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU