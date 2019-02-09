2019-02-09T22:19:47+03:00
В мире

Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже

Всего на улицы французской столицы 9 февраля вышли порядка четырех тысяч активистов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в ПарижеПолиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в ПарижеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, в Париже задержали 36 человек. Речь идет об участниках протестных акций «желтых жилетов». При этом 21 активиста было решено поместить под стражу.

Также уже известно, что во французской столице в протестах приняли участие в общей сложности около четырех тысяч человек, а по всей стране на улицы вышли порядка 51,4 тысячи граждан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел Пятой республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении почти трех месяцев. И эта суббота, 9 февраля, не стала исключением. При этом без пострадавших не обошлось. Как отмечалось, в Париже один из участников манифестации получил тяжелое ранение: ему взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.

Один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже получил ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве
В Москве ищут двух мужчин, которые разгуливали с оружием по ТЦ "Клен"
Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Самолет с отказавшей гидравликой сел в аэропорту Шереметьево
Эдгард Запашный: на нашествии белых медведях на Новую Землю можно заработать неплохие деньги
Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инциденте
Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе
В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Киеве задержали молодых людей с зеленкой и ножами
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский