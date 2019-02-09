2019-02-09T23:42:34+03:00
Звезды

Сергей Лазарев оценил свои шансы на победу на Евровидении-2019

Певец попросил реалистично оценивать сегодняшнюю ситуацию
Юлия ДИВЕЕВА
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Популярный певец Сергей ЛазаревПопулярный певец Сергей ЛазаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певец и актер Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на европейском песенном конкурсе "Евровидение-2019", пообещал приложить максимум усилий, чтобы соотечественники им гордились, а также оценил свои шансы на успех.

"Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас расклад может быть совершенно другой", — поделился он своими мыслями в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в итоге решение о том, какая песня и какая страна победит в конкурсе, будут принимать сами зрители. Он попросил зрителей болеть за него и пообещал удивить своим выступлением на "Евровидении".

Он также попросил зрителей оказать поддержку, пообещав им «совсем другого» себя.

"Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились", — сказал Лазарев.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев ранее выступал на конкурсе в 2016 году с песней You're the only one и занял третье место. Теперь Сергей Лазарев решил снова бросить вызов системе, и спустя два года согласился стать российским представителем.

Сергей Лазарев на Евровидении - 2016.Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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