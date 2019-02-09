Интернет-пользователи активно «троллят» неаппетитный завтрак «из стиральной машинки»

9 Февр. 23:41 2019-02-09T23:42:24+03:00

Фото «Бекон, яйца и фасоль от Кэрол» собрало уже более 283 тысяч комментариев

Изменить размер текста: A A

В сети набирает популярность фотография, выложенная интернет-пользователем по имени Кэрол в сообществе Rate My Plate в Facebook. В настоящее время юзеры активно обсуждают снимок, на котором, по мнению большинства из них, запечатлен неаппетитный завтрак «из стиральной машины».

Стоит отметить, что на вызвавшем бурную реакцию фото изображена вариация английского завтрака, который, судя по всему, сначала не довели до готовности, а потом еще и неаккуратно сервировали. «Бекон, яйца и фасоль от Кэрол», - говорится в подписи к снимку, собравший уже более 42 тысяч реакций и свыше 283 тысяч комментариев.

Фото: facebook.com/RateMyPlateNow

Так, одни комментаторы предположили, что автор фотографии готовила еду в сушилке для белья или в стиральной машине, а другие - выразили уверенность в том, что поваром был Эдвард руки-ножницы - персонаж одноименного фильма. «Ты что, Кэрол, готовила это в сушилке для белья?» - поинтересовался Пол Мэдден.

Нашлись и такие пользователи, которые задались вопросом о процессе сервировки блюда. «Кэрол, ты клала еду в тарелку с помощью катапульты?» - спросил Киасер Коллинс.

А Марк Поппилтон заметил, что это блюдо «выглядит классно, за исключением бекона, яиц и бобов».

Между тем некоторые из юзеров даже назвали завтрак «преступлением на почве ненависти».

ИСТОЧНИК KP.RU