"Реал" обыграл "Атлетико" в туре чемпионата Испании по футболу

СЕГОДНЯ 00:49 2019-02-10T01:01:31+03:00

Гарет Бэйл из "Реала" забивает третий гол в ворота "Атлетико" Фото: REUTERS

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В субботу, 9 февраля, две мадридские команды "Реал" и "Атлетико" провели матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".

В команде победителей голы забили на 16-й минуте Каземиро, затем Серхио Рамос с пенальти поразил ворота соперников на 42-й минуте, и Гарет Бэйл - на 75-й минуте. У "Атлетико" отличился Антуан Гризманн, забивший ответный гол на 25-й минуте.

Это уже третья встреча "Реала" и "Атлетико" в этом сезоне. Команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0), передает ТАСС.

"Реал" после сегодняшней победы поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У клуба 45 очков после 23 матчей. "Атлетико" наоборот, потерял одну строчку и стал третьим. В активе команды 44 очка после 23 встреч. на первом месте чемпионата обосновалась "Барселона", набравшая 50 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU