2019-02-10T01:01:31+03:00
Спорт

"Реал" обыграл "Атлетико" в туре чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Гарет Бэйл из "Реала" забивает третий гол в ворота "Атлетико"Гарет Бэйл из "Реала" забивает третий гол в ворота "Атлетико"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, две мадридские команды "Реал" и "Атлетико" провели матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".

В команде победителей голы забили на 16-й минуте Каземиро, затем Серхио Рамос с пенальти поразил ворота соперников на 42-й минуте, и Гарет Бэйл - на 75-й минуте. У "Атлетико" отличился Антуан Гризманн, забивший ответный гол на 25-й минуте.

Это уже третья встреча "Реала" и "Атлетико" в этом сезоне. Команды играли друг с другом 15 августа в матче за Суперкубок Испании (2:4) и 29 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны (0:0), передает ТАСС.

"Реал" после сегодняшней победы поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У клуба 45 очков после 23 матчей. "Атлетико" наоборот, потерял одну строчку и стал третьим. В активе команды 44 очка после 23 встреч. на первом месте чемпионата обосновалась "Барселона", набравшая 50 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп похвастался улучшением в экономике США за время его правления
Украинские военные жалуются на "лазерное оружие" ополчения Донбасса
В Москве отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча
Интернет-пользователи активно «троллят» неаппетитный завтрак «из стиральной машинки»
Сергей Лазарев оценил свои шансы на победу на Евровидении-2019
Рэпер из США установил новый мировой рекорд по скорости читки
Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве
В Москве ищут двух мужчин, которые разгуливали с оружием по ТЦ "Клен"
Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Самолет с отказавшей гидравликой сел в аэропорту Шереметьево
Эдгард Запашный: на нашествии белых медведей на Новую Землю можно заработать неплохие деньги
Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инциденте
Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе
В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Киеве задержали молодых людей с зеленкой и ножами
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский