Трамп похвастался улучшением в экономике США за время его правления

СЕГОДНЯ 01:19 2019-02-10T01:33:20+03:00

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За последние два года в экономике США произошли изменения к лучшему по сравнению с тем, что было во время правления президента Барака Обамы. Такое мнение высказал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

"У нас есть прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и всю ее работу по убийству правил и регулирования", - написал он в своем Тwitter.

Трамп обвинил своего предшественника и его правительство в принятии неверных решений в экономике, которые привели к появлению новых проблем. Глава государства напомнил, что Обама - кандидат от демократов, чей курс расшатал экономику США.

"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас. Мы шли вниз. Не позволяйте демократам одурачить вас!", - призвал президент.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2019 года во время шатдауна Трамп пожаловался на то, что представители Демократической партии в Конгрессе не хотят прибыть в Белый дом для проведения дальнейших переговоров. Он возложил на них вину за то, что сотни тысяч госслужащих остались без жалования.

Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане.По мнению президента США, СССР обанкротился в результате боевых действий

ИСТОЧНИК KP.RU