2019-02-10T02:03:46+03:00
Здоровье

Названы семь способов улучшить работу кишечника

Ученые отмечают, что от здоровья этого органа зависит регулирование веса, состояние кожи, энергичность и стрессоустойчивость человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Ученые рассказали, как заботится о здоровье кишечникаУченые рассказали, как заботится о здоровье кишечникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские ученые выделили семь вещей, с помощью которых можно улучшить работу кишечника. Отмечается, что этот орган начинает давать сбои в работе, по большей части из-за нехватки полезных бактерий.

Профессор пищевой микробиологии в Университете Рединга Гленн Гибсон подчеркнул, что 70% нашей иммунной системы находится в пределах наш кишечник и 90% серотонина (гормона счастья) вырабатываются в кишечнике. От его здоровья зависит регулирование веса, качество кожи, энергичность и стрессоустойчивость человека, пишет газета The Telegraph.

Диетологи Соединенного Королевства советуют во-первых, есть побольше клетчатки, которая содержится в большом количестве в растительной пище - орехах, моркови, брокколи, ягодах, геркулесе. Во-вторых, не забывать потреблять пробиотики - полезные бактерии. Их можно найти в йогуртах, кисломолочных продуктах, квашенной капусте и специальных препаратах. Полезные бактерии следует подкармливать, чтобы они развивались в кишечнике, пребиотиками. Они содержатся в таких продуктах, как лук-порей, лук, чеснок, цикорий, бобы и холодный картофель.

Четвертый совет диетологов - не есть сахар и содержащие его продукты, или сократить его потребление до минимума. Они отмечают, что в сахаре быстро развиваются вредные микробы и грибковые заболевания.

Кроме того, британские ученые считают, что не стоит пренебрегать массажем, чтобы улучшить работу кишечника. Также следует управлять стрессом, не поддаваться ему. И седьмой пункт - традиционный: пейте побольше воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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