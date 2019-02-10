Мать и ребенок погибли в результате взрыва в булочной в Лионе

СЕГОДНЯ 03:18 2019-02-10T03:22:58+03:00

В Лионе в булочной на первом этаже жилого здания произошел взрыв Фото: СОЦСЕТИ

Еще четыре человека получили легкие ожоги и отравление угарным газом

Изменить размер текста: A A

Во французском городе Лионе в субботу вечером произошел взрыв в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. В результате возникшего после взрыва пожара погибли два человека - мать и ребенок.

"С большой грустью я узнал о смерти матери и ее ребенка после пожара в здании, в котором они жили в Лионе. Я выражаю их близким мои самые искренние соболезнования", - написал в своем аккаунте в твиттере мэр города Дэвид Кимельфельд.

По данным пожарной службы , сообщение о ЧП поступило около 20:30 по местному времени (22:30). Пожарные прибыли на место уже через несколько минут и к 21:30 огонь удалось локализовать. В тушении двухэтажного здания принимали участие 75 человек личного состава и 27 единиц спецтехники, пишет газета Le Progres.

Также сообщается о четырех пострадавших во время пожара. Все они были госпитализированы с легкими ожогами и отравлением угарным газом. Прокуратура решила не строить гипотез по поводу причин взрыва и начала расследование.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 27 января в Нидерландах в городе Гаага прогремел мощный взрыв. Часть здания оказалась полностью разрушена.

В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.Пострадали девять человек

ИСТОЧНИК KP.RU