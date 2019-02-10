В Мексике застрелили известного радиоведущего

СЕГОДНЯ 03:51 2019-02-10T03:51:40+03:00

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Известный мексиканский радиожурналист Хесус Рамос Родригес убит 9 февраля в штате Табаско. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Мужчину застрелили, когда он находился со своими друзьями в кафе в муниципалитете Эмилиано-Сапата. Радиоведущий собирался отпраздновать свой 59-й день рождения в воскресенье.

В прокуратуре отметили, что в Родригеса выстрелили не менее восьми раз. Глава государственного департамента мексиканского МВД Марко Розендо Медина Филиграна выразила соболезнование в связи со смертью журналиста и пообещала провести тщательное расследование убийства.

По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране было убито около 140 журналистов, а еще 21 пропал без вести.

Напомним, сайт kp.ru в сентябре 2018 года писал, что в мексиканском штате Чьяпас был убит журналист издания Heraldo de Chiapas Марио Гомес. Инцидент произошел днем в пятницу, 21 сентября. Двое злоумышленников на мотоцикле дождались пока корреспондент выйдет из дома, а после открыли огонь. В результате мужчина был серьезно ранен в живот.

ИСТОЧНИК KP.RU