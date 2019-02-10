2019-02-10T04:51:28+03:00
Политика

Епископа Украинской церкви не пустили в русский монастырь на Афоне

Настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря закрыл ворота перед представителями ПЦУ
Юлия ДИВЕЕВА
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Раскольников из ПЦУ не пустили в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Фото: http://news.church.ua/Раскольников из ПЦУ не пустили в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. Фото: http://news.church.ua/
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Епископ новой украинской церкви Павел Юристый, который находится сейчас на Афоне, не смог 9 февраля попасть в русский монастырь на Святой горе. Решение не пускать “епископа” Одесского принял настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря Архимандрит Евлогий (Иванов).

Настоятель закрыл монастырские ворота перед представителями новой церкви Украины и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам. Свои действия Евлогий пояснил тем, что не признает новую украинскую церковь, передает Интерфакс.

При этом ранее епископ Павел и сопровождающее его духовенство были приняты в другом афонском монастыре - Пантократор, где совершили Божественную литургию.

Святая Гора Афон - самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата, но фактически имеет полную административную независимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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