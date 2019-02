Ученые выяснили, как продлить молодость

СЕГОДНЯ 05:23 2019-02-10T05:23:50+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые узнали, как продлевать молодость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Человеку под силу продлить свою молодость. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне после 12-летнего исследования.

Геронтологи пришли к выводу, что скорость старения организма лишь на 20% зависит от генетики. Остальное складывается из физической активности, правильного питания, регулярных медицинских обследований и отказа от курения.

Стоит отметить, что исследование проводилось в одном небольшом новозеландском городе Данидин. Были отобраны около тысячи жителей, родившихся в 1972-1973 годах. На момент начала наблюдений им было по 26 лет. У подопытных замерили 18 биомаркеров, по которым в дальнейшем определяли скорость старения каждого: артериальное давление, скорость обмена веществ, уровень холестерина, работа печени, легких, почек и прочее, говорится в исследовании, опубликованном на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (Материалы Национальной академии наук США).

К концу эксперимента геронтологи пришли к выводу, что быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял фактический. Также губительно отражаются на молодости сладости. Они могут существенно сократить жизнь, так что лучше конфеты и пирожные заменить грецкими орехами, гранатами и клубникой.

ИСТОЧНИК KP.RU