В Киеве радикалы обстреляли фейерверками дом Авакова

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-10T06:06:20+03:00

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В Киеве нападению подвергся дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. радикалы обстреляли жилище главы МВД из фейерверков. Видео акции было выложено на YouTube.

Дом Арсена Авакова обстреляли салютами .Украинские радикалы 9 февраля 2019 года атаковали жилище главы МВД Украины

На кадрах видно, что на улице собрались около 20 человек. Они установили салютные установки в направлении двора Авакова и зажгли их. Фейерверки вылетают и взрываются прямо над крышей дома министра.

На заборе Авакова активисты написали: "Кто заказал Катю Гандзюк?". Этот же вопрос собравшиеся скандируют.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 4 ноября 2018 года стало известно о том, что на Украине умерла управделами исполкома Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую в конце июля того же года облили концентрированной серной кислотой. Женщина скончалась в больнице, в которой она провела несколько последних месяцев.

Уголовное производство по делу о гибели активистки было передано из полиции в СБУ. Такое решение принял генеральный прокурор Юрий Луценко после смерти 33-летней чиновницы.

ИСТОЧНИК KP.RU