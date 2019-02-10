2019-02-10T06:46:21+03:00
Политика

Россия представит в СБ ООН свой вариант резолюции по Венесуэле

Эксперты ООН также изучают проект подготовленный США
Юлия ДИВЕЕВА
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Заседание Совета безопасности ООНЗаседание Совета безопасности ООНФото: REUTERS
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Россия намерена представить в Совет Безопасности (СБ) ООН свой вариант проекта резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле в ответ на американскую версию. В своем документе РФ призывает разрешить сложившийся политический кризис в Боливарианской республики мирным путем.

"Совет Безопасности поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - цитирует российскую резолюцию ТАСС.

США в своем варианте настаивают на отмене результатов президентских выборов 2018 года и проведении новых выборов. Совбез должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции".

Сейчас оба эти варианта рассматриваются экспертами международной организации, и будут вынесены на обсуждение после их одобрения.

Как рассказывал сайт kp.ru, 26 января Совбез ООН проголосовал за предложенную США тему экстренного заседания - обсуждение ситуации в Венесуэле. Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед голосованием по теме заседания, обвинил венсеуэльского лидера Николаса Мадуро в "трагедии, которая привела к тому, что Венесуэла осталась без продуктов питания и гуманитарной помощи.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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