2019-02-10T07:17:08+03:00
Политика

Украинские пограничники рассказали о сложностях с въездом в Россию

Гражданам Незалежной стали чаще отказывать во въезде на территорию РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинские пограничники отметили, что украинцев стали чаще не пускать в РоссиюУкраинские пограничники отметили, что украинцев стали чаще не пускать в РоссиюФото: СОЦСЕТИ
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Гражданам Украины стало сложнее ездить в Россию. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, украинцам теперь могут безосновательно отказать в пересечении границы российские пограничники. Так за последние три дня только на пропускном пункте "Нехотеевка" в Белгородской области в Россию не пропустили около ста граждан Незалежной.

Слободян утверждает, что отказы получали в основном те, кто ехал на автомобилях с объемом двигателя более двух литров. Этих людей вернули в Украину без объяснения причин

"Мы официально обращались в пограничную службу Российской Федерации с просьбой объяснить причины такого поведения, на что представители пограничной службы России ответили, что якобы у них все нормально и пункт пропуска работает в штатном режиме", - сказал помощник главы Госпогранслужбы в эфире канала "112".

Ответ российских коллег Слободян назвал "обычной отпиской". Официального комментария со стороны погранслужбы ФСБ России пока нет.

Напомним, сайт kp.ru 5 февраля приводил слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что прикажет Государственной пограничной службе не впускать в страну россиян, включенных в состав наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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