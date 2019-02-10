Оззи Осборна перевели в обычную палату после интенсивной терапии

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-10T07:33:07+03:00

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Один из основателей музыкальной группы Black Sabbath Оззи Осборн был переведен в обычную палату после лечения в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, Осборн находился в отделении интенсивной терапии в одной из частных клиник из-за угрозы развития воспаления легких. В течение трех дней рядом с музыкантом находились его жена и дети.

Как сообщает издание, "худшее позади, он [Осборн] снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену". Супруга музыканта Шэрон Арден в своем Twitter также сообщила об улучшении самочувствия своего мужа.

Это уже не первый подобный случай. Ранее сайт kp.ru сообщал об отмене Осборном нескольких концертов из-за порезанного пальца.

ИСТОЧНИК KP.RU