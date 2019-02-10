Оззи Осборна перевели в обычную палату после интенсивной терапии
Один из основателей музыкальной группы Black Sabbath Оззи Осборн был переведен в обычную палату после лечения в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
По данным издания, Осборн находился в отделении интенсивной терапии в одной из частных клиник из-за угрозы развития воспаления легких. В течение трех дней рядом с музыкантом находились его жена и дети.
Как сообщает издание, "худшее позади, он [Осборн] снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену". Супруга музыканта Шэрон Арден в своем Twitter также сообщила об улучшении самочувствия своего мужа.
Это уже не первый подобный случай. Ранее сайт kp.ru сообщал об отмене Осборном нескольких концертов из-за порезанного пальца.
ИСТОЧНИК KP.RU