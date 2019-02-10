Порошенко: Украине не нужен хихикающий и флиртующий с Путиным президент

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-10T07:51:37+03:00

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Глава Украины не должен "флиртовать и хихикать" с российским лидером Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Общественный диалог".

"Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным", - говорится в выступлении Порошенко, которое цитирует его пресс-служба в твиттере.

Президент Незалежной подчеркнул, что во главе республики не должен стоять человек, который первым делом на своем посту "подпишет акт о капитуляции". Он пообещал, что страна "освободится" от "колониальной зависимости" от России.

Ранее сайт kp.ru уже рассказывал о том, что Порошенко использует фотографии Путина для своих рекламных агитационных роликов. Фотоколлаж с ним и российским лидером был подписан ултимативно: "Или Порошенко или Путин".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на это и в шутку поинтересовалась, знает ли глава России, что его могут выбрать на Украине?

Порошенко показал дырку на носке.

ИСТОЧНИК KP.RU