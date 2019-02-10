2019-02-10T07:51:37+03:00
Политика

Порошенко: Украине не нужен хихикающий и флиртующий с Путиным президент

Глава Незалежной снова упомянул российского лидера в предвыборной речи
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Украины не должен "флиртовать и хихикать" с российским лидером Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Общественный диалог".

"Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным", - говорится в выступлении Порошенко, которое цитирует его пресс-служба в твиттере.

Президент Незалежной подчеркнул, что во главе республики не должен стоять человек, который первым делом на своем посту "подпишет акт о капитуляции". Он пообещал, что страна "освободится" от "колониальной зависимости" от России.

Ранее сайт kp.ru уже рассказывал о том, что Порошенко использует фотографии Путина для своих рекламных агитационных роликов. Фотоколлаж с ним и российским лидером был подписан ултимативно: "Или Порошенко или Путин".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на это и в шутку поинтересовалась, знает ли глава России, что его могут выбрать на Украине?

Порошенко показал дырку на носке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оззи Осборна перевели в обычную палату после интенсивной терапии
Украинские пограничники рассказали о сложностях с въездом в Россию
Россия представит в СБ ООН свой вариант резолюции по Венесуэле
В Киеве радикалы обстреляли фейерверками дом Авакова
Болтона развеселило отключение света во время речи Мадуро
Ученые выяснили, как продлить молодость
Епископа Украинской церкви не пустили в русский монастырь на Афоне
Reuters: Нефтяная компания Венесуэлы переводит банковские счета в Газпромбанк
В Мексике застрелили известного радиоведущего
Мать и ребенок погибли в результате взрыва в булочной в Лионе
Польша закупит американские системы залпового огня HIMARS
Названы семь способов улучшить работу кишечника
Трамп похвастался улучшением в экономике США за время его правления
"Реал" обыграл "Атлетико" в туре чемпионата Испании по футболу