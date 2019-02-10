2019-02-10T08:02:33+03:00
Общество

В популярных у туристов местах Ирландии планируют оборудовать безопасные места для селфи

По словам автора инициативы, обустройство специальных площадок для селфи поможет сократить число падений и травм людей, желающих сделать красивый снимок
Александр ДЖУМАЕВ
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Данная мера позволит защитить желающих сделать красивый снимок от "трагической случайности".Данная мера позволит защитить желающих сделать красивый снимок от "трагической случайности".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ирландии в популярных у туристов местах могут появиться специальные площадки для селфи. Как сообщает издание Insider, это позволит защитить желающих сделать красивый снимок от "трагической случайности".

Автором инициативы стал ирландский политик Джим Дейли. По его словам, "места для селфи" не только помогут защитить любителей пофотографироваться от травм и падений, но и станут отличным маркетинговым ходом для популяризации малоизвестных достопримечательностей страны и привлечения в Ирландию новых туристов.

"Когда люди выкладывают фото Ирландии в Instagram, да еще и ставят на него хэштеги, это создает нашей стране бесплатную рекламу для привлечения большего числа туристов", - заявил Дейли.

Места для селфи планируется оборудовать креслами и скамьями; в потенциально опасных местах появятся специальные настилы, на которых туристы смогут сделать снимок не подвергая себя опасности.

Подобные площадки планируется оборудовать в таких популярных местах, как утесы Мохер, старый маяк на мысе возле города Кинсейл, скалы Мизен-Хед, Балтиморский маяк и в природном заповеднике Лох-Хайн.

Желание сделать красивый снимок самого себя иногда становится причиной смерти. Сайт kp.ru ранее публиковал места, где делать селфи опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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