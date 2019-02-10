Медведчук считает федерализацию спасением от развала Украины

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-10T08:12:56+03:00

Украинский оппозиционер признал, что конституция республики предусматривает автономию только для Крыма

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Федерализация Украины может спасти страну от развала, но конституция не позволяет этого. Об этом заявил глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что является сторонником федерализации Украины.

"Я считаю, что федеративное устройство - это единственное лекарство от распада нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Однако , он напомнил, что по конституции республики автономия в ней предусмотрена лишь для одного региона - Крыма, и этот статус “в конституции унитарного государства прописан".

Медведчук подчеркнул, что не предлагает изменить устройство Украины, хотя этого можно достичь путем внесения изменений в конституцию.

"Это не сепаратизм. Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране", - пояснил он.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 5 февраля стало известно о возбуждении генпрокуратурой Украины уголовного дела против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчука заподозрили в госизмене и посягательстве на территориальную целостность незалежной.

До этого, 29 января политик предложил создать на территории Донбасса автономный регион, входящий в состав Украины. Свой план мирного урегулирования конфликта он представил на последнем съезде политсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU