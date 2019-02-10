2019-02-10T09:34:05+03:00
Происшествия

Погиб британский рэпер Cadet - попал в ДТП по дороге на концерт

Погибшему рэперу Блейну Джонсону, более известному как Cadet, было 28 лет [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Блейн Джонсон, более известный как CadetБлейн Джонсон, более известный как CadetФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известный британский рэпер Блейн Джонсон, более известный как Cadet, погиб в автокатастрофе по пути на выступление. Музыканту было 28 лет.

"Мы, семья Блейна Кэмерона Джонсона, известного как Cadet (Недооцененная легенда), с прискорбием сообщаем, что в ранние часы 9 февраля 2019 года он погиб, находясь в такси, в котором ехал на выступление", - говорится в записи, опубликованной в аккаунтах рэпера в соцсетях.

Как сообщает CNN, такси, в котором рэпер ехал на концерт в Килский университет, врезалось в фургон неподалеку от населенного пункта Бетли (графство Стаффордшир). От полученных травм Cadet скончался на месте. Местная полиция в настоящий момент выясняет причины ДТП.

Многие музыканты, работавшие и знавшие Джонсона, уже выразили соболезнования в связи с его гибелью. Отмечается, что в июле этого года рэпер должен был выступить на крупном фестивале Wireless в Лондоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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