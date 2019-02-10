2019-02-10T08:49:53+03:00
Общество

Захарова рассказала о работе в мужском коллективе МИД

Официальный представитель ведомства призналась, что не сталкивать с дискриминацией
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФДиректор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ
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Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова за 20 лет работы в министерстве, где коллектив в основном мужской, ни разу не сталкивалась с дискриминацией. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала в в интервью "Российской газете".

"Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала", - сказала Захарова.

По ее словам, были в МИД споры о том, стоит ли отправлять женщин-дипломатов на работу в сложные точки, например, туда, где идет вооруженный конфликт.

"У нас в Департаменте трудится девушка Асият Туручиева, которая несколько лет проработала в Сирии, имеет государственные награды . Она проявила себя прекрасным специалистом в нашем посольстве в Сирии", - рассказала представитель министерства.

Захарова отметила, что хочет, чтобы ее дочь научилась дипломатии, но как применять эти навыки в жизни, решать ей самой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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