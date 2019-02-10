2019-02-10T13:52:25+03:00
Экономика

В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA

По словам представителя банка, все счета венесуэльской нефтяной компании в российской кредитной организации были открыты несколько лет назад
Александр ДЖУМАЕВ
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Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA не открывала в "Газпромбанке" (ГПБ) новых счетовВенесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA не открывала в "Газпромбанке" (ГПБ) новых счетовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA не открывала в "Газпромбанке" (ГПБ) новых счетов. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя банка.

"В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - заявил представитель организации.

В банке также отметили, что PDVSA является "одной из крупнейших нефтяных компаний мира", в связи с чем у нее есть счета во многих крупных банках, в том числе международных.

Ранее сайт kp.ru сообщал о переводе счетов совместных предприятий PDVSA в "Газпромбанк". Также сообщалось о решении венесуэльской нефтяной компании приостановить работу с западными компаниями Equinor и Total.

ИСТОЧНИК KP.RU

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