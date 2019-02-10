Невеста Джамаля Хашукджи представила книгу о жизни журналиста

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-10T14:13:31+03:00

Книга была написана на основе воспоминаний Хатидже Дженгиз и архивных данных о жизни, работе и убийстве Хашукджи

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Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз опубликовала собственную книгу, поветсвующую о жизни, работе и убийстве ее жениха. Презентация мемуаров Дженгиз состоялась в Стамбуле.

В основу книги "Джамаль Хашукджи. Его жизнь, борьба и секреты" легли интервью и воспоминания Дженгиз, а также детали жизни, работы и убийства саудовского журналиста. Как сообщает телеканал Rudaw, в создании 228-страничного издания, доступного на английском, турецком и арабском языках, приняли участие турецкие журналисты Мехмет Акиф Эрсой и Синан Онус.

В ходе своего выступления Дженгиз подчеркнула, что не успокоится, пока виновные в убийстве Хашукджи не понесут наказание, а также выразила надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по этому делу. Ранее Дженгиз уже обращалась в Европарламент и Конгресс США с просьбой "внимательнее изучить" детали дела.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный своими публикациями про действия саудовской королевской семьи, пропал осенью 2018 года после визита в консульство Саудовской Аравии. Сразу после его исчезновения в СМИ появилась версия о его убийстве; представители Эр-Рияд сначала опровергали эту информацию, однако позже заявили, что Хашукджи погиб в результате потасовки, завязавшейся в здании консульства.

ИСТОЧНИК KP.RU