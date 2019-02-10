2019-02-10T14:13:31+03:00
Политика

Невеста Джамаля Хашукджи представила книгу о жизни журналиста

Книга была написана на основе воспоминаний Хатидже Дженгиз и архивных данных о жизни, работе и убийстве Хашукджи
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джамаль Хашукджи был убит осенью 2018 годаДжамаль Хашукджи был убит осенью 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз опубликовала собственную книгу, поветсвующую о жизни, работе и убийстве ее жениха. Презентация мемуаров Дженгиз состоялась в Стамбуле.

В основу книги "Джамаль Хашукджи. Его жизнь, борьба и секреты" легли интервью и воспоминания Дженгиз, а также детали жизни, работы и убийства саудовского журналиста. Как сообщает телеканал Rudaw, в создании 228-страничного издания, доступного на английском, турецком и арабском языках, приняли участие турецкие журналисты Мехмет Акиф Эрсой и Синан Онус.

В ходе своего выступления Дженгиз подчеркнула, что не успокоится, пока виновные в убийстве Хашукджи не понесут наказание, а также выразила надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по этому делу. Ранее Дженгиз уже обращалась в Европарламент и Конгресс США с просьбой "внимательнее изучить" детали дела.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный своими публикациями про действия саудовской королевской семьи, пропал осенью 2018 года после визита в консульство Саудовской Аравии. Сразу после его исчезновения в СМИ появилась версия о его убийстве; представители Эр-Рияд сначала опровергали эту информацию, однако позже заявили, что Хашукджи погиб в результате потасовки, завязавшейся в здании консульства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России
НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия
Командир "Русских витязей" прояснил информацию о появлении новой фигуры высшего пилотажа
Минобороны Великобритании выплатить темнокожему солдату компенсацию за расизм
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник из-за ветра
В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA
В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН
Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН
Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках
Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети
CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай
Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа
Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица
Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек