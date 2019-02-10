В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник из-за ветра

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-10T14:31:50+03:00

Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, ожидающегося в понедельник Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Предупреждение будет действовать с 9:00 по 21:00 11 февраля

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Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, ожидающегося в понедельник, 11 февраля. Предупреждение будет действовать в течение 12 часов с 9:00 завтрашнего дня.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Отмечается, что средняя скорость ветра в понедельник днем в столичном регионе составит от 5 до 10 метров в секунду; максимальная скорость ветра, в свою очередь, составит от 12 до 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, в понедельник, 11 февраля, в столичном регионе установится облачная погода с небольшими прояснениями. Местами ожидаются небольшой снегопад и гололедица; ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях.

"Желтый уровень" погодной опасности является вторым из четырех подобных уровней, установленных Гидрометцентром. Минимальным уровнем является "зеленый", тогда как максимальным - "красный".

ИСТОЧНИК KP.RU