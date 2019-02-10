Минобороны Великобритании выплатить темнокожему солдату компенсацию за расизм

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-10T14:48:58+03:00

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Министерство обороны Великобритании выплатит темнокожему военнослужащему 490 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации за проявление в расизма в его отношении со стороны сослуживцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, 40-летний уроженец Фиджи младший капрал Инок Момонакайя, служивший во 2-м батальоне Полка герцога Ланкастерского, заявил о желании уйти из жизни из-за издевательств над ним. Так, во время командировки в Афганистан в 2011 году группа военнослужащих заставила Момонакайю и других уроженцев Фиджи, служивших в подразделении, изображать боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), объяснив это цветом кожи солдат. Впоследствии один из офицеров отдал фиджийцам приказ переплыть озеро, находившееся рядом с местом дислокации батальона, а на вопрос Момонакайи о целесообразности приказа заявил, что чернокожие "боятся воды и не умеют плавать"

"Расизм довел меня до желания убить себя. Я до сих пор прохожу курс психологической реабилитации и, возможно, не смогу вернуться к работе", - заявил Момонакайя. До того, как получить компенсацию, он в течение шести лет он судился с британским оборонным ведомством.

В минобороны Великобритании, в свою очередь, информацию о выплате компенсации отказались. "Дискриминация и запугивание не имеют места в ВС [Великобритании] и никогда не будут допущены", - заявили в ведомстве, добавив, что британское оборонное ведомство считает неуместными комментарии по поводу данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU