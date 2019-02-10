2019-02-10T14:56:31+03:00
Политика

Командир "Русских витязей" прояснил информацию о появлении новой фигуры высшего пилотажа

По словам полковника Андрея Алексеева, никаких новых фигур высшего пилотажа у группы пока не имеется
Александр ДЖУМАЕВ
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Совместный полет самолетов групп "Русские витязи" и "Стрижи"Совместный полет самолетов групп "Русские витязи" и "Стрижи"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Командир группы высшего пилотажа "Русские витязи" Андрей Алексеев опроверг информацию о появлении у группы новой фигуры пилотажа. Ранее СМИ сообщали о фигуре "небесный цветок", показанной группой в ходе тренировки в Кубинке.

"Никаких новых фигур нет", - приводит ТАСС слова Алексеева.

Представители ВКС России, в свою очередь, заявили, что на тренировке "Витязи" отрабатывали фигуру "Тюльпан", в ходе которой четыре истребителя взлетают вверх практически под прямым углом, после чего расходятся в четыре стороны, которую пилоты ранее не раз демонстрировали.

Отмечается, что в программе "Русских витязей" есть роспуск "Ангел", отличающийся от "Тюльпана" тем, что в нем самолеты расходятся в три стороны. При выполнении обеих фигур пилоты отстреливают тепловые ловушки, в результате чего в небе появляются следы, похоже на силуэты ангела и цветка.

Пилотажная группа "Русские витязи" существует с 1991 года. В настоящий момент пилоты группы, базирующейся в Кубинке, выполняют полеты на истребителях Су-30СМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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