2019-02-10T15:31:23+03:00
В мире

Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России

Американский политик отметил, что немецким властям необходимо прекратить экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за РоссииПосол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за РоссииФото: Википедия
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Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкие власти не экономить на военных расходах, так как "Россия стоит на пороге".

- НАТО требует 2% (ВВП) к 2024 году. Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% недостаточны. С Россией на пороге всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять, - отметил Гренелл.

Как отметил дипломат, Германия должна выполнять взятые на себя в рамках альянса обязательства, на которые немецкие власти сами согласились, сообщает RT.

- Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО, - подытожил посол.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия. Несколькими днями ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь партнеров к ДРСМД, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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