Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России
Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкие власти не экономить на военных расходах, так как "Россия стоит на пороге".
- НАТО требует 2% (ВВП) к 2024 году. Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% недостаточны. С Россией на пороге всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять, - отметил Гренелл.
Как отметил дипломат, Германия должна выполнять взятые на себя в рамках альянса обязательства, на которые немецкие власти сами согласились, сообщает RT.
- Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО, - подытожил посол.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия. Несколькими днями ранее Йенс Столтенберг захотел привлечь партнеров к ДРСМД, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями.
ИСТОЧНИК KP.RU