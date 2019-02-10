На юге Москвы сотрудники МЧС спасли трех человек во время пожара

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-10T15:39:54+03:00

Для тушения пожара было задействовано шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Информация о пожаре по адресу Сумской проезд, дом 5, корпус один (район - Северное Чертаново) поступила на пульт дежурного в воскресенье в 13.37. В квартире на пятом этаже загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Как сообщили «КП» в столичном управлении МЧС, прибывшие на место сотрудники спасли трех человек, один из них - ребенок.

- Их пришлось вызволять с этажей, которые находятся выше, - рассказали в ведомстве. - Еще 20 человек спустились на улицу самостоятельно.

В 13.59 загорание локализовали, в 14.26 полностью ликвидировали. Для тушения пожара было задействовано шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

- Сведений о пострадавших не поступало, - добавили в МЧС.

Видео с места пожара в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU