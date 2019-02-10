2019-02-10T16:34:21+03:00
В мире

В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией

Сенатор Ричард Берр изучил более двухсот интервью с американским президентом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и РоссиейВ сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, в котором отметил, что американскому сенату не удалось найти следов сговора между ним и Россией.

- Сенатор Ричард Берр, председатель сенатского комитета по разведке, только что объявил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов, они не нашли никакого сговора между Трампом и Россией!, - заявил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки. Президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом.

А в ноябре прошлого года Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах. Единственный, с кем бы республиканцу было интересно побороться за пост президента США, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Трамп заявил о выходе американцев из Сирии

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата
В Интернете появилось видео ракетной атаки в Йемене на танк Т-34
В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи
В Совфеде прокомментировали слова посла США об увеличении оборонных расходов Германии
На юге Москвы сотрудники МЧС спасли трех человек во время пожара
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракет
Посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России
НАТО озвучила условия отказа от ядерного оружия
Командир "Русских витязей" прояснил информацию о появлении новой фигуры высшего пилотажа
Минобороны Великобритании выплатить темнокожему солдату компенсацию за расизм
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник из-за ветра
Невеста Джамаля Хашукджи представила книгу о жизни журналиста
В Газпромбанке опровергли информацию об открытии новых счетов PDVSA
В Судане разбился военный вертолет с 23 миротворцами ООН
Небензя: Я был не вправе сказать "нет", когда мне предложили стать постпредом РФ в ООН
Постпред России в ООН: "Белые каски" участвуют в боевых действиях в Сирии с оружием в руках
Порошенко подписал указ о присвоении званий двум морякам ВМС Украины, задержанным в Азовском море
Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудят саммит США-КНДР
Заводские испытания подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года
11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" опубликована в сети
CNN: из-за политики Трампа в американских школах едят российский минтай
Пилоты группы "Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа
Погода в Москве на 10 февраля 2019 года: в столице будет облачно, ожидается гололедица
Аваков призвал кандидатов в президенты Украины вести честную борьбу
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек