В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, в котором отметил, что американскому сенату не удалось найти следов сговора между ним и Россией.
- Сенатор Ричард Берр, председатель сенатского комитета по разведке, только что объявил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов, они не нашли никакого сговора между Трампом и Россией!, - заявил Трамп.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки. Президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом.
А в ноябре прошлого года Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах. Единственный, с кем бы республиканцу было интересно побороться за пост президента США, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
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ИСТОЧНИК KP.RU