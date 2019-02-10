СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-10T16:34:21+03:00

В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, в котором отметил, что американскому сенату не удалось найти следов сговора между ним и Россией.

- Сенатор Ричард Берр, председатель сенатского комитета по разведке, только что объявил, что после почти двух лет, более двухсот интервью и тысяч документов, они не нашли никакого сговора между Трампом и Россией!, - заявил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки. Президенты США регулярно проходят медосмотр, результаты которого публикует Белый Дом.

А в ноябре прошлого года Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах. Единственный, с кем бы республиканцу было интересно побороться за пост президента США, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

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ИСТОЧНИК KP.RU