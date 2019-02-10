В Совфеде прокомментировали слова посла США об увеличении оборонных расходов Германии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-10T16:33:30+03:00

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления посла США в Германии Ричарда Греннела о том, что немецким властям необходимо увеличить оборонные расходы.

- Видимо, Соединенные Штаты считают, что именно российский газ стоит на пороге и несет какую-то опасность. Это просто бред. Американцы зря выступают с такими высказываниями, - подчеркнул российский политик в интервью RT.

Джабаров считает, что заявление американского дипломата можно связать с позицией Германии касательно проекта "Северный поток – 2".

Он подчеркнул, что когда-то Вашингтон выступал против "милитаризации Германии", а теперь, наоборот, подталкивает Берлин к этому.

"К тому же вопрос в том, захотят ли немцы вкладывать в НАТО эти два процента", — добавил Джабаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне посол США призвал Германию увеличить военные расходы из-за России. Американский политик отметил, что немецким властям необходимо прекратить экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге".

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

ИСТОЧНИК KP.RU