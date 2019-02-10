СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-10T16:59:14+03:00

В Интернете появилось видео ракетной атаки в Йемене на танк Т-34 Фото: Архив "КП"

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В сети опубликован видеоролик, на котором видно, как на средний танк Т-34-85 в Йемене осуществляется ракетная атака.

На кадрах заметно, что противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения. Насколько сильно ракета повредила танк, неизвестно.

В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене.

Напомним, военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" начался с 2014 года и продолжается до сих пор.

На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года немецкий журнал назвал советский танк Т-34 «смертоносным сюрпризом». По данным издания, по сравнению с этой боевой машиной все немецкие танки были «лишь игрушками».

ИСТОЧНИК KP.RU