Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата
Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника.
Президент РФ в обращении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркнул, что между дипломатами стоят важные задачи, потому что "международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям".
Путин отметил, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства являются интеграция с евразийскими партнерами, урегулирование кризисов в зарубежных странах, а также поддержание стратегической стабильности.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу. Американцы уже создали на границе с республикой единый командный пункт, в который массово прибывают солдаты.
Ранее президент США Дональд Трамп действительно допустил использование военной силы для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU