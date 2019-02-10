Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-10T17:14:13+03:00

Президент России подчеркнул, что "международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям"

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника.

Президент РФ в обращении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркнул, что между дипломатами стоят важные задачи, потому что "международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям".

Путин отметил, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства являются интеграция с евразийскими партнерами, урегулирование кризисов в зарубежных странах, а также поддержание стратегической стабильности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу. Американцы уже создали на границе с республикой единый командный пункт, в который массово прибывают солдаты.

Ранее президент США Дональд Трамп действительно допустил использование военной силы для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США

К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682646" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU