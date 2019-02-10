2019-02-10T17:14:13+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата

Президент России подчеркнул, что "международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатаВладимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатаФото: REUTERS
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Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника.

Президент РФ в обращении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркнул, что между дипломатами стоят важные задачи, потому что "международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям".

Путин отметил, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства являются интеграция с евразийскими партнерами, урегулирование кризисов в зарубежных странах, а также поддержание стратегической стабильности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу. Американцы уже создали на границе с республикой единый командный пункт, в который массово прибывают солдаты.

Ранее президент США Дональд Трамп действительно допустил использование военной силы для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

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К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре (подробности).

Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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