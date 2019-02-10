СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-10T17:30:25+03:00

Министр здравоохранения Скворцова заявила, что эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она подчеркнула, что благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность от вируса

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В Министерстве здравоохранения заявили, что эпидемия гриппа и ОРВИ сойдет на нет к середине апреля.

- Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная - 12-14 недель, - подчеркнула Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.

Также она отметила, что благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность от гриппа.

- С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией, - подчеркнула Скворцова.

Ранее Минздрав рассказал, что эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы, сообщает "ТАСС".

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года стало известно, что Минздрав планирует к 2050 году запретить продажу сигарет в России. Ведомство разработало новый проект антитабачной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU