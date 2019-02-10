СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-10T18:11:09+03:00

Кандидат в президенты Украины Ляшко обвинил Порошенко в подготовке провокаций Фото: Из личного архива героя публикации

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил Петра Порошенко в подготовке провокаций против него.

- Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко. Я требую от Порошенко прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс, - подчеркнул Ляшко.

Более того, Олег Ляшко заявил, что депутаты Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» на «украденные у украинцев деньги» организовывают массовый подкуп избирателей и «грязные провокации», сообщает RT.

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Радикальная партия Украины" выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Олега Ляшко кандидатом на пост президента страны. Полититик на радостях пообещал вернуть в стране смертную казнь.

ИСТОЧНИК KP.RU