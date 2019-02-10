2019-02-10T19:23:31+03:00
Происшествия

На юге Стокгольма в жилом доме прогремел взрыв

На данный момент известно об одном погибшем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На юге Стокгольма в жилом доме прогремел взрыв Фото: Dagens NyheterНа юге Стокгольма в жилом доме прогремел взрыв Фото: Dagens Nyheter
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 февраля, в жилом доме на юге Стокгольма прогремел взрыв. На данный момент известно об одном погибшем.

В местной полиции пока не подтверждают сообщения о том, что причиной ЧП могло встать взрывное устройство. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Территория оцеплена спасателями и полицейскими, сообщает местное издание Dagens Nyheter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 января в Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.

На днях в результате взрыва в Лионе погибли мать и ребенок . Еще четыре человека получили легкие ожоги и отравление угарным газом.

В субботу, 26 января, в Саратовской области произошел взрыв в кафе. В итоге, 35 человек пострадали во время ЧП. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.

В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.Пострадали девять человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мадриде прошел митинг против политики правительства в Каталонии
В Дамаск вернулась первая автомобильная колонна гумконвоя ООН И САКП
Польша потратит более 400 миллионов долларов на покупку ракетных систем у США
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Кандидат в президенты Украины Ляшко обвинил Порошенко в подготовке провокаций
Эксперт считает, что США могут заставить Европу разместить ракеты
Министр здравоохранения Скворцова заявила, что эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата
В Интернете появилось видео ракетной атаки в Йемене на танк Т-34
В сирийской провинции Ракка прошли митинги против блокирования подконтрольными США силами доставки гуманитарной помощи
В Совфеде прокомментировали слова посла США об увеличении оборонных расходов Германии
В сенате США объявили, что не нашли следов сговора между Трампом и Россией
На юге Москвы сотрудники МЧС спасли трех человек во время пожара
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков ракет