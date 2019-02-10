СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-10T19:23:31+03:00

На юге Стокгольма в жилом доме прогремел взрыв Фото: Dagens Nyheter

На данный момент известно об одном погибшем

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В воскресенье, 10 февраля, в жилом доме на юге Стокгольма прогремел взрыв. На данный момент известно об одном погибшем.

В местной полиции пока не подтверждают сообщения о том, что причиной ЧП могло встать взрывное устройство. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Территория оцеплена спасателями и полицейскими, сообщает местное издание Dagens Nyheter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 января в Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.

На днях в результате взрыва в Лионе погибли мать и ребенок . Еще четыре человека получили легкие ожоги и отравление угарным газом.

В субботу, 26 января, в Саратовской области произошел взрыв в кафе. В итоге, 35 человек пострадали во время ЧП. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.

В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв.Пострадали девять человек

ИСТОЧНИК KP.RU