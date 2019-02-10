2019-02-10T20:30:51+03:00
В мире

В Белом доме не исключили появление нового шатдауна

Ранее сенатор-республиканец Ричард Шелби признал, что переговоры с Дональдом Трампом зашли в тупик
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Белом доме не исключили появление нового шатдаунаВ Белом доме не исключили появление нового шатдаунаФото: REUTERS
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Белый дом не исключает начала 15 февраля нового шатдауна - частичного прекращения работы федеральных ведомств в отсутствие бюджета. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни.

- Можно ли сказать, что шатдаун исключен? Нет, - подчеркнул Малвейни.

Ранее стало известно о том, что сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что переговоры с Дональдом Трампом зашли в тупик, сообщает "РИА-Новости".

Политики подчеркнули, что "яблоком раздора" служит тема денег, которые необходимо выделить на строительство заграждений на границе. Ранее Трамп требовал предоставить на эти цели более 5 миллиардов долларов, но в конгрессе обсуждаются намного меньшие суммы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавний шатдаун в США стал самым длительным в истории страны. Предыдущее "достижение" принадлежало администрации президента Билла Клинтона. При нем шатдаун длился 21 день и приходился на декабрь 1995 - январь 1996 года.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

ИСТОЧНИК KP.RU

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