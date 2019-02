В Белом доме не исключили появление нового шатдауна

Белый дом не исключает начала 15 февраля нового шатдауна - частичного прекращения работы федеральных ведомств в отсутствие бюджета. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни.

- Можно ли сказать, что шатдаун исключен? Нет, - подчеркнул Малвейни.

Ранее стало известно о том, что сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что переговоры с Дональдом Трампом зашли в тупик, сообщает "РИА-Новости".

Политики подчеркнули, что "яблоком раздора" служит тема денег, которые необходимо выделить на строительство заграждений на границе. Ранее Трамп требовал предоставить на эти цели более 5 миллиардов долларов, но в конгрессе обсуждаются намного меньшие суммы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавний шатдаун в США стал самым длительным в истории страны. Предыдущее "достижение" принадлежало администрации президента Билла Клинтона. При нем шатдаун длился 21 день и приходился на декабрь 1995 - январь 1996 года.

