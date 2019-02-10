Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о рабочем названии нового фильма о Терминаторе
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, поделился рабочим названием новой части фильма про киборга. Она будет называться "Терминатор: Темная судьба".
На данный момент сюжет ленты не раскрывается. Однако известно, что новая часть легендарной франшизы проигнорирует третий, четвертый и пятый фильмы. "Темная судьба" продолжит историю "терминатора 2", а актеры Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь появятся на экране.
Снимать новую киноленту будет режиссер "Дэдпула" Тим Миллер. Фильм о киборге выйдет 31 октября этого года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще летом 2017 года стало известно то, что Джеймс Кэмерон хочет снять новую трилогию о Терминаторе. Режиссер провел переговоры с кинопродюсерами и правообладателем франшизы.
Вдохновившиеся Терминатором учёные создали первого в мире жидкого робота.
ИСТОЧНИК KP.RU